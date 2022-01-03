الجيش اليمني يواصل تحرير «شبوة» ودحر ميليشيا الحوثي «فيديو»

تواصل قوات الجيش الوطني اليمني، وقوات «ألوية العمالقة» والمقاومة الشعبية، بمساندة مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تطهير مناطق جديدة في محافظة شبوة، ودحر ميليشيا الحوثي، إذ واصلت القوات التقدم ميدانيًا في الجبهات الغربية من المحافظة، باتجاه منطقة النقوب، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب».

تحرير مديرية عسيلان يُعد انتصارا لكل القوى الجمهورية

وأوضح التقرير أن العميد الركن عوض الدحبول، مدير أمن محافظة شبوة، أكد أن تحرير مديرية عسيلان يُعد انتصارا لكل القوى الجمهورية، التي التحمت وشاركت في المعركة الوطنية لدحر ميليشيا الحوثي، مؤكدًا أن الملحمة الوطنية لن تتوقف عند عسيلان، وستتواصل حتى تحرير باقي مناطق المحافظة، ومن بعدها باقي تراب الوطن، الذي لن تتأخر عملية تطهيره.

إصابات مباشرة في صفوف الميليشيا الحوثية

وأشار الدحبول، خلال التقرير، إلى أن قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة وأجهزة الأمن بمختلف تشكيلاتها ومعهم المقاومة والقبائل قد بدأت خطوات تأمين مديرية عسيلان وتثبيت الأمن والاستقرار والإشراف على تطبيع الحياة العامة وعودتها لسابق عهدها، ووجهت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش وألوية العمالقة ضربات مركزة استهدفت مواقع وثكنات الميليشيا الحوثية في مختلف جبهات القتال، حققت فيها إصابات مباشرة في صفوف الميليشيا الحوثية.

مستمرون في دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال

فيما قال قائد محور عتق اللواء الركن عزيز العتيقي، إن أبطال الجيش والعمالقة والمقاومة مستمرون في دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال في مديريات بيحان، بينما أوضح مدير مديرية عسيلان، العميد ناصر الحارثي، أن عسيلان باتت محررة من ميليشيا الحوثي، معبراً عن شكره لقوات الجيش الوطني وقوات العمالقة والتحالف العربي على تقديم الدعم لتحرير المديرية.