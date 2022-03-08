رسالة من «بلينكن» لـ«بوتين» لوقف الحرب: لا تكرر مأساة شقيقك فيكتور

مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يومها الثالث عشر، دون التوصل إلى نتائج ملموسة تُبشر باقتراب انتهاء تلك الحرب، لجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى أسلوب الضغط الإنساني على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مذكراً إياه بمخاطر الحروب والتي كانت سببًا في مقتل شقيقه البالغ من العمر عام واحد.

بلينكن يُذكر بوتين بحرب ألمانيا النازية ضد روسيا

وقال «بلينكن»، إنّ الحصار الذي فرضته ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية على المدن الروسية، يشبه كثير ذلك الحصار الجاري في أوكرانيا، مذكراً الرئيس بوتين بخسارته الإنسانية الكبيرة التي راح ضحيتها شقيقه «فيكتور».

وذكّر وزير الخارجية الأمريكي، بوتين، بالحصار الألماني للينيجراد، وحملات التجويع للمدينة والتدمير المتعمد لها، ما أسفر عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص والأطفال وتشريد ملايين العائلات، بما في ذلك الرئيس بوتين وعائلته، وفقًا لمحطة «أيه بي سي»، الإخبارية الأمريكية.

بلينكن لبوتين : النازيون جوعوا ملايين الأشخاص فلا تكن مثلهم

واستطرد «بلينكن»، في رسالته الإنسانية التي وجهها إلى الرئيس الروسي، خلال كلمته في جلسه مجلس الأمن: «كان شقيقك البالغ من العمر عامًا واحدًا، أحد ضحايا تلك الحرب النازية، والأن تعمل روسيا على تجويع العديد من المدن وعلى رأسها ماريوبول، أوقفوا هذه الهجمات على الفور»، مضيفاً : «اتركوا الناس يخرجون بأمان ودعوا الطعام والدواء يصل إليهم، وانهو تلك الحرب».

وكان فيكتور الشقيق الأكبر للرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، توفى قبل ولادة الأخير، جرّاء عدوى الخناق البكتيرية، خلال حصار القوات الألمانية النازية لينينجراد، ما جعل الرئيس الروسي يُحمل النازيين في العالم دمار وخراب العديد من الدول، موضحاً أن حربه في أوكرانيا كان من ضمن أسبابها الرئيسية محاربة من أسماهم بالنازيين الجدد.

وعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ودوافعها وتطوراتها بعدما دخلت يومها الـ13، وذلك بطلب من عدة دول غربية على رأسها الولايات المتحدة والأمم المتحدة وفرنسا والمكسيك.