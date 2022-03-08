نميرة نجم: المرأة المصرية قادرة على الوصول لأكبر المناصب الدولية

قالت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، إن المرأة المصرية قادرة على الوصول لأكبر المناصب والوظائف في كل المحافل الدولية، كما أنها حققت عدة إنجازات في السنوات الماضية ولا يوجد حد للأمل والطموح إذا تم العمل من أجله، مؤكدة أن المرأة اقتحمت مجالات كانت حكرا على الرجال مثل السفيرة والوزيرة والدكتورة بالجامعة والضابطة والمذيعة والقاضية مؤخرا.

الدراسة الأكاديمية والعمل ومجهود كبير

وأضافت «نميرة»، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنها استمرت في الدراسة في الجانب الأكاديمي وحصلت على الماجستير، ونالت درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات في إنجلترا، أثناء عملها مع أحد السفراء.

عملية تفاوض مستمرة 24 ساعة متواصلة

وأكدت المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، أنه تم عرض اسمها على اسم اللجنة الخاصة لتمثيل مصر في نيويورك، وكانت حاصلة على الدكتوراه وتسافر دائما من خلال عملها في المجال القانوني؛ مما دفع لترشيحها لتمثيل مصر في نيويورك، إذ تعد المدينة الملعب الأساسي للدبلوماسية العالمية لوجود مقر الأمم المتحدة فيها، وأصبح هذا الأمر نقلة نوعية ولكن مجهود كبير، متابعة: «بندخل الأمم المتحدة الساعة 9 الصبح ومانعرفش هنخلص شغل أمتى، مرة دخلت فضلت 24 ساعة في تفاوض وده كان ميزة بس أمر صعب لكن إداني خبرات رهيبة، ونشرت كتب قانون دولي في العالم وبقيت بدرس في الجامعة الأمريكية وكل ده مع الشغل العادي».