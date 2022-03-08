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سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 يسجل 887 جنيها

كتب:

منى سعيد
10:05 م | الثلاثاء 08 مارس 2022
سعر جرام الذهب الآن

سعر جرام الذهب الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا غير مسبوق، ووصل إجمالي الارتفاع اليوم إلى 20 جنيهًا، ما جعل نسب البحث عن سعر جرام الذهب الآن ترتفع بشكال جديد، خاصة بعد تجاوز سعر جرام الذهب عيار 24 الـ1025 جنيهًا، وسط ترقب المستثمرين لموعد فتح البورصة العالمية غدًا الأربعاء.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية في المجال الاقتصادي، سعر جرام الذهب الآن بمختلف أعيرته ما بين عيار 24، 21، 18، بالإضافة إلى الجنيه الذهب، وفق بيان شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في السطور التالية:

سعر جرام الذهب الآن

سجلت أسعار أعيرة الذهب في نهاية تعاملات اليوم في الأسواق العالمية والمحلية، كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة يتراوح بين 1014 إلى 1018 جنيهًا.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة بين 881 إلى 887 جنيهًا.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 755 إلى 760 جنيهًا.

تراوح سعر بيع الجنيه الذهب بين 7048 و7096 جنيها.

تراوح سعر كيلو الذهب بين 1006857 و1013714 جنيها.

مع العلم أن تلك الأسعار لا تشمل المصنعية التي تتراوح ما بين 100 إلى 350 جنيهًا في الجرام، حسب عيار الذهب وثقل المشغولات والمنطقة.

أسعار الذهب في أسواق المال

أما عن سعر جرام الذهب الآن في أسواق المال، جاء كالتالي:

- سعر الذهب عيار 24 في أسواق المال 1035 جنيها، ما يعادل نحو 65.76 دولار.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 905.81 جنيه أي ما يعادل 57.54 دولار.

- سعر عيار 18 اليوم في أسواق المال بلغ نحو 776.41 جنيه أي ما يعادل 49.32 دولار.

- بلغ سعر الجنيه الذهب 7247 جنيها أي ما يعادل نحو  460.30 دولار.

- سجل سعر كيلو الذهب 1.035.190 جنيه، ما يعادل 65.756 دولار.

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