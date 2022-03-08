الديهي: مصر والسعودية هما الأكبر في المنطقة.. وزيارة السيسي ناجحة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للملكة العربية السعودية الشقيقة، مهمة جدًا ولها دلالات من حيث التوقيت، إذ جاءت في توقيت حساس يقف فيه العالم منتظرا نتائج الحرب الروسية الأوكرانية، والتغيرات الحادة في النظام الدولي والإقليمي، كما أن استقبال الرئيس السيسي بالرياض، ينم عن عمق العلاقة بين الدولتين وشعور مشترك بتحديات اللحظة والمرحلة الراهنة لدولتين هما الأكبر في المنطقة.

أمن الخليج جزء أساسي من الأمن القومي المصري

وأضاف الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «Ten»، اليوم الثلاثاء، أن هناك عنوانين عريضين تم الحديث عنهما خلال الزيارة، وهما أمن منطقة الخليج وأمن منطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن أمن الخليج جزء أساسي من الأمن القومي المصري والعكس، ولم تقف مصر في حالة صمت إزاء أي تهديدات لأمن الخليج، وأمن الخليج هو خط أحمر للدولة المصرية، موضحًا أن تصريحات الرئيس السيسي، مع القادة بالمملكة تتمحور حول ضمان وتحقيق أمن البحر الأحمر.

زيارة السيسي أبلغ رد على الشائعات

وأشار الديهي، إلى أن مصر والسعودية أكبر دولتين متشاطئتين على البحر الأحمر، والفترة الماضية شهدت شائعات تتحدث عن فتور في العلاقات المصرية السعودية، ولم يكن لهذه الشائعات أصل، وتفاجئنا بزيارة السيسي للرياض، وحفاوة الاستقبال والتوافق التام بين الطرفين، كما أن زيارة السيسي للرياض، رد رسمي على هذه الشائعات، وهي زيارة ناجحة ونتائجها ستؤثر بالإيجاب على مجمل العلاقات المصرية العربية والمصرية الخليجية.

مصر تحاول أن تضمد الجراح العربية

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تحاول أن تضمد الجراح العربية وتعيد العواصم العربية للحضن العربي من جديد، وتعلم تمامًا أنه ليس من مصلحة مصر أو الدول العربية أن يكون هناك خلاف وفرقة بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بين الدول العربية وهناك خطوط عديدة للتعاون، مؤكدًا أن الخريطة العربية الآن ممزقة، ولا يوجد دولة بها مشكلات أو تحديات، متمنيًا أن يحكم الجميع العقل ويعلي من فكرة الوحدة.