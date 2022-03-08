«الرئاسة» تنشر البيان المشترك المصري السعودي أثناء زيارة السيسي للمملكة

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة رئاسة الجمهورية، البيان المشترك المصري السعودي، بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية.

وجاء نص البيان كالتالي:-

وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى القاهرة، بعد زيارة رسمية للرياض، التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان في وداع الرئيس السيسي، بمدرج معرض الدفاع العالمي في الرياض، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.