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محمود مسلم

 الرئيس السيسي يغادر العاصمة السعودية 

كتب:

الوطن
08:32 م | الثلاثاء 08 مارس 2022
جانب من الجولة

جانب من الجولة

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاصمة السعودية الرياض، قبل قليل، بعد زيارة أجراها اليوم.

وكان في وداع الرئيس، في مدرج معرض الدفاع العالمي في الرياض، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في وداعه، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

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بقلم الوطن