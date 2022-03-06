حظك اليوم برج الدلو الأحد 6-3-2022 مهنيا وعاطفيا

الثبات الانفعالي والهدوء النفسي في أحلك الأوقات من أهم ما يميز مواليد برج الدلو، لذلك فهناك الكثير من المشاهير الذين أثبتوا صحة هذه المقولة، ومنهم شاعر الشعب أو شاعر النيل حافظ إبراهيم، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكولن، والفنان صلاح عبدالله، وأحمد داود، والفنان العالمي جون ترافولتا، وآشتون كوتشر.

وللمهتمين بعلوم الأبراج والفلك من مواليد برج الدلو، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد هذا البرج وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

وطالبت خبيرة الأبراج عبير فؤاد مواليد برج الدلو، بالاحتراس من النصب أو الاحتيال والحذر في الحسابات.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

على المستوى العاطفي، فأن القمر في وضع معاكس وقد يدفعك اليوم لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. لا تندم على ما فات فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.

صفات مواليد برج الدلو

الغموض من أبرز صفات مواليد برج الدلو، وعلى الرغم من أن البعض يراها ميزة، إلا أنها سرعان ما تتحول إلى نقمة، فمولود هذا البرج كتوم بطبعه، ويرفض أن يخترق أي شخص مساحته الشخصية، كما أنه روتيني ويرفض التغيير أو المغامرة، ما يجعل البعض يعتقد أنهم شخصيات مملة، ومترددين، ويفكرون كثيرًا قبل اتخاذ أي قرار.