DMC تنقل احتفالية اليوم العالمي للمرأة بحضور قرينة الرئيس

تبث قناة dmc ضمن برنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، اليوم، احتفالية اليوم العالمي للمرأة، بحضور قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، سيدة مصر الأولى.

قرينة الرئيس تحرص على إقامة الاحتفالية كل عام

وتحرص السيدة انتصار السيسي، على تنظيم هذه الاحتفالية كل عام؛ لضرب أروع الأمثلة لتضحيات المرأة، والتأكيد على دور المرأة الفاعل في المجتمع خاصة في ظل التمكين الذي يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيدات، وظهر مؤخرا في تعيين السيدات كقاضيات للمرة الأولى في تاريخ مصر.

عرض نماذج ملهمة للسيدات المصريات

وعرضت القناة فيديو لنماذج من السيدات الناجحات في مختلف المجالات والألعاب الرياضية؛ لتكن قدوة للسيدات الأخريات لدفعهن لتقديم أفضل ما لديهن للعمل من أجل رفعة مصر.