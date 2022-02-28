مايا مرسي: تدريب 10 آلاف قيادة دينية وتمكين المرأة اقتصاديا في القرى

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنّ تمكين المرأة والاستثمار في الفتيات هو أساس ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان: «مش عاوزين نضع عبء الزيادة السكانية فقط على المرأة، نظرا لأن المرأة جزء من المجتمع».

وأضافت «مرسي»، في الجلسة النقاشية على هامش إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه عندما يتم توجيه سؤال للسيدات عن سبب زيادة الإنجاب يجيبوا أنهم إذا لم يفعلوا ذلك يمكن أن يحدث انفصال أو لابد أن تنجب ولد لأنه مصدر أمان وحماية لها وللأسرة.

وأفادت بأن الاستمرار في هذا الإطار يحتاج إلى استمرارية المرأة فى التعليم وعدم تركه مبكراً وتنمية مهارات تؤهلها لسوق العمل، مشيرة إلى أنه يجب حماية المرأة داخل هذا القطاع، والقضاء على الزواج المبكر والعنف ضد المرأة.

وتابعت أن المركز القومي للمرأة يعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة في القرية، من خلال 500 ألف بطاقة، لتحقيق الشمول المالي لأول مرة في مصر لتشجيع السيدات على الادخار وتدشين مشروعات صغيرة

وواصلت: «نعمل مع البنك المركزي المصري على تدشين تطبيق إلكتروني للمرأة بتعديلات من البنك المركزي لتشجيع السيدات على الادخار وإنشاء مشروعات لهن».

وأوضحت أنه يتم توفير مشاغل تدريبية، تستهدف تدريب السيدات، إلى جانب محور التوعية والتثقيف والتدريب مع الشيوخ والقساوسة والأئمة لعدد 10 آلاف قيادة دينية على مستوى المحافظات.

واستكملت أنه يتم أيضا بالمجلس الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، إلى جانب تقليل التقزم والسمنة، والاستثمار فى الفتاة المصرية، ومن المستهدف الوصول لمليون فتاة للتدريب.