انتصار السيسي تكرم عددا من السيدات المؤثرات في المجتمع

كرمت السيدة انتصار السيسي، اليوم، اسم الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي، إحدى رائدات العمل الخيري في مصر، ومؤسسة جمعية الباقيات الصالحات، وتسلمت الجائزة بدلا عنها ابنتها رودينا ياسين محمد بسيوني.

انتصار السيسي تكرم أنيسة حسونة

كما كرمت أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس الخيري لعلاج الأطفال بالمجان، وهي كاتبة وباحثة سياسية، ومن أهم النساء المحاربات لحقوق المرأة المصرية.

وكرمت قرينة الرئيس أيضا، ليلى هاني سالم، عضو مجلس الأمناء لمستشفى بهية التي تعالج السيدات اللائي يعانين من سرطان الثدي بالمجان، ومدافعة نشطة عن حقوق الحيوان.

وشمل التكريم، اسم الراحلة علا لطفي غبور، التي كرست حياتها للعمل الخيري وتبنت فكرة إنشاء مستشفى متخصص لعلاج أورام الأطفال حتى تم افتتاح مستشفى 75375، كما أسست جمعية أصدقاء معهد الأورام وتسلمتها عنها ابنتها.

وتم تكريم الفنانة رجاء حسين، واحدة من أفضل فنانات مصر، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي تعدت الـ180 عملا ما بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات.

وكرمت السيدة انتصار السيسي، الكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، واحدة من أعلام الكتاب الصحفيين المصريين، وأول محررة عسكرية عملت على توثيق ملف القوات المسلحة، وعضو الهيئة القومية للصحافة.

كما تم تكريم ديانا سعد جرجس، مؤسسة مبادرة شجرة التوت لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المشهد الفني والثقافي في مصر، وتوفير بيئة آمنة لهم، وفرص مشاركة فنية.

تكريم إنعام محمد علي

وجرى تكريم المخرجة إنعام محمد علي، إحدى أبرز مخرجات جيلها، وتم تكريمها لدورها البارز في التعبير عن القضايا المختلفة على الشاشة، فضلا عن تكريم أمل الزناتي أحمد، إحدى الشخصيات النسائية الملهمة، التي سطرت صورة من الكفاح، وتعمل في صيانة الجرارت وحققت فيها نجاحا لافتا.

وكرمت السيدة انتصار السيسي، الإعلامية سهير شلبي، التي قضت فترة طويلة في التليفزيون المصري، وقدمت الكثير من الأعمال التي تركت أثرا، وكذلك تهاني عزت، رئيس جمعية الملاك الصغير، وفاتن صلاح الدين حسن، والفنانة فردوس عبدالحميد، وعزة محمد سمير، واللاعبة هنا أيمن جودة، وسهير عبدالقادر مصطفى، والدكتورة زينب علي، منسق مبادرة حياة كريمة في محافظ الغربية.

كما كرمت الفنانة صفاء أبوالسعود، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، وهبة مرسي أحمد، أخصائية تمريض بمستشفيات جامعة المنوفية، والفنانة نيللي، التي دار بينها وبين قرينة الرئيس حوارا جانبيا على هامش التكريم.