حزمة قرارات وإجراءات لضبط أسعار السلع في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنظيم معارض سلع بأسعار مخفضة

ووجَّه المحافظ، الغرفة التجارية خلال اجتماع عقده بحضور احمد راضي رئيس الغرفة، بإنشاء ثلاثة معارض (أهلا رمضان) بمراكز (مدينة المنيا_ مركز ملوي _ مركز بني مزار) لعرض جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة كما يجري كل عام بالإضافة لإقامة معارض أهلا رمضان داخل الهايبرات الكبرى والمحلات داخل المدن والقرى بالمحافظة.

حملات يومية لضبط المحتكرين

كلف «القاضي» مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكل الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلن محافظ المنيا أنه تم الاتفاق مع جهاز خدمات القوات المسلحة من خلال مديرية التموين لاستمرار تسيير السيارات المتنقلة وعددها 17 سيارة والتي تحتوي على جميع السلع الاستراتيجية وبأسعار تنافسية عن مثيلتها بالأسواق لتجوب جميع المراكز والقرى بصفة يومية مع استمرار تلك السيارات على مدار الأسبوع مع وضع خطة تشمل جميع المدن والقرى.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية للتجارة وكبار التجار، بتوفير كل السلع والمواد الغذائية، بصفة مستمرة، يتم من خلالها عرض السلع الاستراتيجية والأساسية والتي تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة.

كما شملت الإجراءات التي اتخذتها المحافظة، الاتفاق مع جمعية محاربة الغلاء لإنشاء منافذ داخل مراكز المحافظة لعرض اللحوم السودانية للبيع المواطنين بسعر الكيلو (100 جنيه) وتم الاتفاق على إنشاء أول منفذ بميدان الغرفه التجارية، كما تم الاتفاق مع مديرية الأمن بالمحافظة بتسير السيارات الخاصه (أمان) وعددها 15 سيارة محملة بعدد كبير من السلع الغذائية للمرور على القرى الأكثر احتياجا والتي تبعد بمسافات كبيرة عن المراكز الرئيسية لعرض تلك السلع الأساسية بأسعار منخفضة.

وأكد محافظ المنيا أنه تم التنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتوفير سيارات متنقلة محملة بالسلع والمواد الغذائية يتم توزيعها بالقرى وتوابعها، بهدف وصول كل السلع والمواد الغذائية للمواطنين، بالإضافة لتنظيم العديد من منافذ البيع لتوفير كل السلع الغذائية بأسعار مناسبة لكل فئات المواطنين.