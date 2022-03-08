«صحة المنيا» تجري 2128 عملية بمبادرة «القضاء على قوائم الانتظار»

أعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إجراء 2128 عملية مجانية في مختلف التخصصات في الفترة من أول يناير الماضي حتى نهاية فبراير الماضي، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

تفاصيل العمليات

ذكر «نادي» أن العمليات شملت: 1031 عملية جراحة عيون، 205 جراحات مخ وأعصاب، 132 عملية جراحة أورام، 576 قسطرة قلبية، 50 عملية قلب مفتوح، 97 جراحة عظام، 23 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية، 14 قسطرة بالمخ، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين.

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18 مستشفى مشارك في المبادرة

قالت الدكتورة إيريني عادل نجيب مسؤول قوائم الانتظار بمديرية الصحة، إن المبادرة تتم بمشاركة 18 مستشفى داخل المحافظة وهم: المنيا العام، رمد المنيا، ملوي التخصصي، التأمين الصحي، جراحات اليوم الواحد بسمالوط، المنيا الجامعي، الكبد والجهاز الهضمي الجامعي، القلب والصدر الجامعي، الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مصر المحبة، الراعي الصالح بسمالوط، دار الهلال التخصصي، سمالوط التخصصي، المنيا الوطني، الصفوة، الرمد ببني مزار، مركز أورام المنيا، مركز النيل الدولي للعيون.

يذكر أن مديرية الصحة في المنيا تطلق قوافل طبية علاجية مجانية لأهالي القرى الأكثر احتياجا التي تبعد نحو 15 كيلو مترا عن أقرب مستشفى عام أو مركزي، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، إذ يتم توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان لجميع المترددين.