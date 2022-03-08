محافظ المنيا: الموافقة على توفيق أوضاع 349 كنيسة ومبنى خدمي

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، وأسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني، وخالد طه مدير إدارة التفتيش الفني الهندسي، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، وممثلي الكنائس والطوائف المسيحية.

تنظيم بناء وترميم الكنائس

أعلن «القاضي»، أنه تم إصدار قرارات من رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع 349 كنيسة ومبنى خدمي بمحافظة المنيا، وفقا للقانون الصادر بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، فالمحافظة لا تدخر جهدا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشددا على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

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واستعرض مع ممثلي الكنائس والطوائف، الكتاب الدوري بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2022، كما تم عرض موقف الكنائس المطلوب استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بها، لتوفيق أوضاعها والمباني الخدمية التابعة لها.

وكان محافظ المنيا، قد كلف رؤساء المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال الجاري تنفيذها، موجها بتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بسرعة إنجاز الأعمال بجودة عالية، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.