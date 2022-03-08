قافلة طبية لجامعة المنيا في «كفر المغربي» بالتعاون مع الشباب

أطلقت جامعة المنيا، برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قافلة طبية جديدة لقرية «كفر المغربي»، في مركز العدوة، شمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن القوافل الخدمية الطبية التي تطلقها الجامعة للقرى الأكثر احتياجاً، لسد احتياجاتها خدمياً وبيئياً وطبياً.

الكشف على المرضى وتقديم الأدوية مجاناً

وأوضح رئيس جامعة المنيا أنه تم توقيع الكشف الطبي على 560 حالة في 11 تخصصاً طبياً مختلفاً، بمشاركة 17 طبيباً من كلية الطب البشري، وتم توزيع الأدوية على المرضى الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم مجاناً، فضلاً عن عقد 4 ندوات تثقيفية، حاضر خلالها عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، حول فيروس كرونا المستجد ومتحوراته، وأعراضه الجانبية والوقاية منه، وندوة ثانية مول الإدمان والتعاطي وكيفية العلاج منه، وكذلك ندوة عن الفحص الذاتي لأمراض الثدي لطالبات المدرسة الإعدادية، وأخرى عن الأنيميا والغذاء الصحي.

مشاركة «أصدقاء البيئة» بكليات الجامعة

أشرف على تنظيم القافلة الدكتور أسامة المنشاوي، وكيل كلية الطب البشري، ومنسق عام القوافل الطبية، والدكتورة أمل كمال، وكيل كلية الصيدلة، والدكتورة يسرية السيد، وكيل كلية التمريض، بمشاركة مجموعة «أصدقاء البيئة» من كليات الآداب، والتربية الرياضية، والتربية النوعية.

قافلة لأهالي «السلطان حسن» في أبو قرقاص الأربعاء

وتنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غداً الأربعاء، قافلة طبية علاجية في قرية «السلطان حسن»، التابعة لمركز أبو قرقاص، على مدار يومين، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، حيث تستهدف تلك القوافل القرى الأكثر احتياجاً، التي تبعد عن المستشفيات العامة والمركزية.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات، منها الأطفال والباطنة والأسنان والجلدية والقلب والصدر، مشيراً إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تبذلها مديرية الصحة لتوفير الرعاية الطبية للمواطنين في نطاق المحافظة.