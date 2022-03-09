مسؤول روسي: نرغب في إقامة حوار «صادق» مع واشنطن

تحاول روسيا إنهاء عمليتها العسكرية بأقل الخسائر، مع المحافظة على الأهداف الاستراتيجية، والتي تتمثل في عدم تمدد حلف شمال الأطلسي شرقا، وربما إنشاء منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا وبعض القضايا الأمنية الأخرى، وبدا ذلك جليا في تصريحات ألكسندر دارشييف، مدير إدارة أمريكا الشمالية في الخارجية الروسية، حيث قال إن موسكو مستعدة، رغم كل شيء، لإجراء حوار نزيه يحظى بالاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة وتحتفظ بالأمل في عودة العلاقات مع واشنطن العاصمة إلى طبيعتها.

وقال دارشييف في حوار مع وكالة إنترفاكس: «نحن منفتحون على حوار صادق ومحترم بشكل متبادل بنفس القدر الذي ستكون فيه الولايات المتحدة مستعدة لذلك، وربما، من الجيد أن نتذكر المبدأ المنسي جيدًا الذي نجح خلال الحرب الباردة، وهو التعايش السلمي، على الرغم من القيم وأن المثل التي تفصل بيننا والتي يجب عدم فرضها على بعضنا البعض».

الإدارة الأمريكية هي من تسبب في حدوث الأزمة

واتهم «دارشييف» الإدارة الأمريكية بالتسبب في الأزمة قائلا: «لقد كانت واشنطن هي السبب في الأزمة، بأفعالها العدائية وتجاهلها لمطلب روسيا تقديم ضمانات أمنية ملزمة قانونًا، بما في ذلك عدم توسيع الناتو، ورفض نشر قوات هجومية من قبل حدودنا، وعودة الإمكانات العسكرية للتحالف كما تم التوافق عام 1997».

واشنطن أمدت كييف بالسلاح

وأضاف «دارشييف»: «إن إمداد النظام في كييف بالأسلحة الغربية وتواطؤ الولايات المتحدة في اعتمادها على حل قضية دونباس بالقوة لم يترك لنا أي خيار سوى لأخذ جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك تحت مظلة حمايتنا».

حكام أوكرانيا سبب كوارثها

وأوضح «دارشييف»: «من الواضح أن أوكرانيا، التي غرقت في كارثة من قبل حكامها المفلسين، ليست سوى مجرد أداة للولايات المتحدة في مواجهتها الجيوسياسية مع روسيا، ويظهر تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الغليظ في 24 فبراير، أنه جاء بسبب الانزعاج الذي لم تسمح به موسكو في منطقة دونباس وتحويل أراضي أوكرانيا إلى منطقة تمركز أمامي للناتو، لذا فإن القطيعة الكاملة للعلاقات الروسية الأمريكية كانت رمزية للغاية في هذا السياق».

وضع مصالح روسيا في الحسبان

وقال «دارشييف»: «يبدو أن واشنطن ستحتاج إلى وقت لتعتاد على حقيقة أنها يجب أن تحسب حساب مصالح روسيا الوطنية».