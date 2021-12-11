«تعمير سيناء»: المواطن يتملك منزلا و5 أفدنة في المجمعات الجديدة

قال المهندس محسن سعيد الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء، اليوم، إن الدولة المصرية تعمل على زيادة معدلات التنمية في سيناء لتحقيق الهدف الاستراتيجي من تنمية سيناء، وهو وجود عدد لا يقل عن 3 ملايين مواطن خلال فترة قريبة، وهو ما يتضح من الشرايين التي ربطت سيناء بالوادي، التي جرى زيادتها إلى 6 بدلا من واحد «6 أنفاق بدلا من نفق واحد»، مشيرا إلى أن المواطن يمتلك منزلا و5 أفدنة مستصلحة في المجمعات السكنية الجديدة.

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «الصدى» عبر شاشة EXTRA NEWS: «نشترك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنشاء تجمعات تنموية في شمال وجنوب سيناء، وهي عبارة عن مجمعات سكنية كاملة الخدمات من مدارس ومستشفى وملاعب».

بناء مجمعات صناعية في سيناء

وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء، أن الدولة المصرية شرعت في بناء مجمعات صناعية في سيناء، بهدف زيادة الاستثمارات، لافتًا إلى أن مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين يحقق جذبا سياحيا من نوعية جديدة، تضيف إلى ما يتم في تنمية سيناء بشكل كبير للغاية.

ولفت محسن سعيد، إلى أن مدينة سلام مصر شرق بورسعيد مبنية على 23 فدانا، وتستوعب مليون مواطن، وهو ما يعبر عن حجم التنمية الضخمة التي تتم في سيناء.