الحكومة الأوكرانية تحظر تصدير الشعير والبقوليات والسكر والملح واللحوم

قالت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إنها أصدرت قرارا بحظر تصدير الشعير والبقوليات والسكر والملح واللحوم، وذلك في أحدث تطور للحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

ويمر اليوم أسبوعين على اندلاع الحرب بين الجارتين، جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أواخر فبراير الماضي شن حملة عسكرية موسعة على الأراضي الأوكرانية لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا بالإضافة إلى مئات الآلآف من النازحين.