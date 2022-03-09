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محمود مسلم

بريطانيا تجهز حزمة عقوبات جديدة على الطيران الروسي

كتب:

رؤى ممدوح
09:30 ص | الأربعاء 09 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء، أنّها بصدد فرض «عقوبات طيران» جديدة على روسيا، بالتزامن مع حلول أسبوعين على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

وكانت المملكة المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق، وتحديدا بعد مرور أيام من الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية، أنّها ستفرض عقوبات ضد حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر منع جميع الطائرات الروسية من الهبوط والتحليق في أجواء بريطانيا، وحظر تصدير الطائرات والصادرات المتعلقة بالفضاء.

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