«العليا للفيروسات»: إتاحة «ميرك» لعلاج حالات كورونا البسيطة بالمستشفيات

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر من الدول التي نجحت في الحصول على مختلف اللقاحات المحضرة والمنتجة، حتى الآن ضد فيروس كورونا، وكذلك الأدوية، مضيفا أن الفترة الحالية تشهد استخدام دواء «ميرك» الأمريكي لعلاج فيروس كورونا بالمستشفيات المخصصة لعزل الحالات البسيطة، فضلا عن دواء الأجسام المناعية الوقائية المنتج من شركة أسترازينيكا للحالات أصحاب المناعة الضعيفة، مؤكدا أن الأدوية حققت حتى الآن نتائج إيجابية مع المصابين بالفيروس.

استخدام أقراص فايزر للحالات البسيطة خلال أيام

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خلال الأيام المقبلة، ستبدأ مصر في استخدام دواء فايزر لعلاج الحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا، منوها بأن قرار الاستخدام يخضع لهيئة الدواء المصرية، بعد مراجعة الملف الخاص بالدواء.

نتائج إيجابية في التعامل مع أصحاب المناعة الضعيفة

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد انخفاضا كبيرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد- 19»، مؤكدا أنها انخفضت لأقل من 35% بمختلف الوحدات، سواء أماكن العزل العادية أو الأماكن المخصصة للرعاية المركزة، وأن هناك استعدادا تاما لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بالمرض، وكذلك تنسيق مع الجهات المعنية لتلبية أي احتياجات للمستشفيات من أدوية ومستلزمات طبية.

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، المواطنين ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مع ضرورة الإسراع والتسجيل، للحصول على لقاح كورونا، للوقاية من الإصابة بالمرض، بجانب ضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل.