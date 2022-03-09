محافظ سوهاج: تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار وأسرهم ولقواتنا المسلحة

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار وأسرهم وذويهم، وتحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وشرطتنا المصرية في «يوم الشهيد»، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، خلال تواجده بالصفوف الأمامية لجبهة القتال، فداءً لأرض الوطن في 9 مارس 1969، معربا عن تقديره للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

ذكرى يوم الشهيد

وأكد «الفقي» أن ذكرى يوم الشهيد تحمل تاريخا مشرفا للعطاء والتضحية من أجل الوطن، وعلامة بارزة ومشرفة في تاريخ الوطنية المصرية وقواتنا المسلحة الباسلة، والتي ما زالت تكتب صفحات جديدة من العطاء والفداء والتضحية، لافتا أن يوم الشهيد يعد يوم الوفاء للأبطال العظام الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن الغالي، وتقديرا وطنيا لجهود قواتنا المسلحة الباسلة على كافة الأصعدة وشتى المجالات.

محطة غربلة وإنتاج التقاوي

وفي سياق آخر، أعلن محافظ سوهاج عن تسليم موقع بمساحة 5 أفدنة بحي الكوثر لإنشاء محطة غربلة وإنتاج التقاوي، والتي تعد الأولى من نوعها بسوهاج، وتساهم في توفير التقاوي المختلفة عالية الجودة، ودعم القطاع الزراعي بالمحافظة.

وأوضح هلال زكي رئيس حي الكوثر، أنه تم تسليم الموقع للإنتاج الحربي، وهي الجهة المنفذة للمشروع بإشراف من وزارة الزراعة، لافتا إلى الانتهاء من استخراج جميع التراخيص اللازمة من الوحدة المحلية، على أن يبدأ العمل بالمشروع بداية من اليوم.