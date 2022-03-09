العثور على «جاموسة» نافقة داخل «توك توك» قبل بيعها في سوهاج

شهدت دائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج، قيام أحد الأهالي بوضع «جاموسة صغيرة» نافقة في «توك توك» لبيعها في أحد الأسواق.

وعلى الفور تمكن رجال الطب البيطري، بمعاونة رجال مباحث مركز شرطة ساقلتة، من ضبط توك توك بداخلة «جاموسة صغيرة» نافقة قبل ذبحها وبيعها للمواطنين.

حملات تفتيشية مكثفة

وقال الدكتور أحمد حمدي، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم في محافظة سوهاج، إنه تم ضبط مركبة «توك توك» وبداخلها جاموسة صغيرة نافقة ومعدة للذبح والبيع للمواطنين، بدائرة مركز ساقلتة شرق سوهاج.

وأضاف «حمدي»، أنه لا تهاون مع المخالفين ومن تسول لهم أنفسهم العبث بصحة وحياة المواطنين، لافتا إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة في كل وقت وحين، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

مصرع صاحب محل موبيليا في حادث تصادم بسوهاج

ولقي صاحب معرض موبيليا مصرعه بمركز أخميم محافظة سوهاج، عقب اصطدام سيارة نقل بسيارته، ما أدى لإصابته ووفاتة في الحال، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي وتم التحفظ علي سائق السيارة الأخرى.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، بوجود حادث تصادم ومتوف بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 80 اتجاه أسيوط، بدائرة مركز أخميم.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة تابعة لشركة خاصة، مرور الغربية قيادة «سامي ا س ا»، 47 سنة، من محافظة الغربية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة ملاكي مرور سوهاج قيادة «أيمن ا ا ر»، 47 سنة، صاحب معرض موبيليا من دائرة قسم ثان بمحافظة سوهاج.