إصابة شاب بجرح طعني إثر تعدي أخر عليه في سوهاج

شهدت دائرة قسم ثان سوهاج، اليوم الثلاثاء، إصابة «منادي سيارات» إثر تعدي آخر عليه بالضرب بسلاح أبيض «مطواة»، بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب بموقف سيارات.

تفاصيل الجريمة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول «أحمد م»، 19 سنة، يعمل منادي سيارات، مقيم بدائرة مركز سوهاج، مصابا بـ «جرح قطعي أعلى البطن من الناحية اليسرى واشتباه نزيف داخلي».

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واتهم المصاب، «منتصر م»، 20 عاما، يعمل منادي سيارات، ميقيم بدائرة قسم أول سوهاج بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض، بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب بموقف سيارات الأجرة بدائرة القسم.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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تصفية شخصين شديدي الخطورة

من ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن سوهاج، من تصفية شخصين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات الأمنية بدائرتي مركز شرطة المراغة وجزيرة شندويل شمال المحافظة، ما أسفر عن مصرعهما.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن تحديد شخصين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بشمال المحافظة، وعلى الفور تم الانتقال إلى موقع تواجدهما، حيث تبادلا إطلاق النيران مع القوات.