بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الدولي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص بالطريق الدولي عند معدية إدكو بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة رشيد، يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدولي بنطاق مركز إدكو، وتم تحرير المحضر اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من صباح عبد الوهاب، 50 سنة، مقيمة في رشيد، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسهام رمضان أيوب، 50 سنة، مقيم بمعدية رشيد، بكدمات بالقدم اليسرى وكسر في الساق اليمنى، ومحمد محمد أبو عرب، 55 سنة، مقيم في برج رشيد، بجرح بالرأس ونزيف في البطن.

كما أصيب أشرف فرج حسنين، 55 سنة، مقيم بمعدية رشيد، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشاهندة محمد مختار، 40 سنة، مقيم بمعدية رشيد، بكدمات بالرأس والقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن.

نقل المصابين للمستشفى

ويجرى حاليا عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة بمستشفى رشيد العام، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشهد طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، بنطاق مركز دمنهور، أمس، حادث تصادم بين سيارتين، ما أدى إلى إصابة 16 شخصا، وأجريت الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.