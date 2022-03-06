إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، عند كنج عثمان بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، اتجاه القاهرة بنطاق مركز دمنهور، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام كينج عثمان بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بنطاق ذات المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

أسفر الحادث، عن إصابة كل من حسام محمد أبو ريان 22 سنة مقيم الإسكندرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات، وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق اليمنى، محمود جمعة عبد العليم 21 سنة، مقيم الإسكندرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الذراع اليسرى، ماجد أحمد حسن27 سنة، مقيم الإسكندرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اشتباه نزيف في البطن، مصطفى السيد هنداوي 21 سنة مقيم الإسكندرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الساق اليسرى، واشتباه نزيف في البطن.

نقل المصابين إلى المستشفى

جرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.