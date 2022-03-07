إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط ونقلهم للمستشفى الجامعى

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى نظافة تابعة لمجلس مدينة الغنايم، وذلك بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة الغنايم بأسيوط، وجرى نقل أحد المصابين إلى المستشفى الجامعي، بينما تم عمل الإسعافات اللازمة لاثنين من المصابين بموقع الحادث.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أول مدخل الغنايم ووقوع إصابات.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة حجارة بسيارة نظافة تابعة لمجلس مدينة الغنايم.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «إسلام صلاح جلال 19 سنة - هشام أحمد عبد المطلب 27 سنة سائق النقل تم عمل الإسعافات خارج المستشفى - محمد صلاح 28 سنة تم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي».

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد حوادث الطرق بأسيوط

وحذرت «الوطن»، في وقت سابق، من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، وذلك في تقرير نشرته الصحيفة مؤخراً، بعنوان: «بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور طرق أسيوط تصطاد ضحاياها».

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عبر ذلك التقرير، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوي الغربي وطريق «القاهرة – أسوان» الزراعي، وكذلك طريق «أسيوط - البحر الأحمر»، الذى يُطلق عليه اسم «طريق الموت»، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.