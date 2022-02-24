الهجوم الروسي يصيب العملات المشفرة: خسرت 150 مليار دولار في 24 ساعة

تلقت العملات المشفرة ضربة قاسية، اليوم الخميس، إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا، بفقدانها ما قيمته 150 مليار دولار، خلال الساعات الماضية.

وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 8.23% عند 34702.18 دولارًا، وهو أدنى مستوى في شهر، فيما هبطت عملة الإيثر أكثر من 12% ويتم تداولها عند مستوى 2325.18 دولارًا، وفقًا لبيانات Coinmarketcap.

150 مليار إجمالي خسائر السوق

وأحصت البيانات خسائر بسوق العملات المشفرة بقيمة 150 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي الانخفاض في أسعار العملات المشفرة، مع تعثر أسواق الأسهم العالمية في أعقاب التوترات الأمنية نفسها.

وأفادت شبكة «إن بي سي نيوز» بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية، كييف.

التوتر بين روسيا وأوكرانيا

ولا يزال التوتر بين روسيا وأوكرانيا يؤثر على الأصول ذات المخاطر، وغالباً ما ترتبط تحركات أسعار العملات المشفرة بالحركات في أصول المخاطرة الأخرى مثل الأسهم.

وقال فيجاي أيار نائب رئيس تطوير الشركات في بورصة العملات المشفرة Luno: «يشمل ذلك عملات البيتكوين والعملات المشفرة التي لا يزال يُنظر إليها حاليًا على أنها فئة أصول عالية المخاطر»، وفقاً لـ«CNBC».

حرب اقتصادية.. عقوبات على البنوك الروسية

هذه التطورات الاقتصادية، تبقى مرتبطة بالعقوبات الغربية على روسيا، حيث فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على البنوك الروسية والأفراد والديون السيادية للبلاد، وسيعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، يمكن أن ينتهي بمزيد من العقوبات على روسيا.

العملات المشفرة تحت الضغط

وسط هذه الضغوط الاقتصادية الملازمة للتوتر الأمني، وجدت العملات المشفرة نفسها تحت ضغط مربك، هو الأخطر منذ أن وصلت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي بلغ ما يقرب من 69000 دولار في أوائل نوفمبر، وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 50% تقريبًا.