«الملا»: السوق المصرية تشهد نموا واضحا وتهيئ فرصا استثمارية متميزة

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة نقاشية نظمتها غرفة التجارة العربية الأمريكية، بمقر شركة أباتشي العالمية بمدينة هيوستن، على هامش مشاركته في مؤتمر «سيراويك»، الدولي للطاقة بأمريكا.

وشهدت الجلسة استعراض رؤية مصر في التحول الطاقي والتوجه العالمي للطاقات النظيفة والخضراء في ضوء استضافتها للقمة العالمية للمناخ COP27 بالإضافة إلى الدور الهام والمتنامي لمنتدى غاز شرق المتوسط والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية.

الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في مجالات صناعات البترول والغاز الطبيعي

وخلال الجلسة أكد «الملا»، على الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في مجالات صناعات البترول والغاز الطبيعي والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ، وجدوى تلك الفرص في ظل ما تشهده أسواق الطاقة من متغيرات وخاصة المتعلقة بالأسعار العالمية، مشيرًا إلى أنّ قطاع البترول ينفذ حاليًا استثمارات كبيرة في عدد من المشروعات التي تحقق هذه الاستراتيجية، ويتم إقامتها وفق المواصفات القياسية العالمية.

السوق المصرية تشهد نموًا واضحًا ينتج عنه فرص استثمارية متميزة

وأشار «الملا»، للنجاحات التي تحققت لاستثمارات الشركات الأمريكية في السوق المصرية، لافتًا إلى أنّ السوق يشهد نموًا واضحًا ينتج عنه فرص استثمارية متميزة، ما يفتح الباب أمام ضخ المزيد من الاستثمارات أسوة بما فعلته شركتا أكسون موبيل وشيفرون.

ولفت إلى تنفيذ عدد من مشروعات تخزين الكربون والاستفادة منه، فضلاً عن مشروعات الاستفادة من غازات الشعلة بدلاً من حرقها في العديد من حقول البترول.

وأكد الوزير على أهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي ، مستعرضاً التجربة المصرية التي شملت التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي فى كافة الأنشطة الصناعية وفى السيارات إلى جانب توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بديلاً عن أسطوانات البوتاجاز بهدف استغلال ميزة وفرة موارد الغاز الطبيعي.

منتدى غاز شرق المتوسط يمضى قدمًا في الطريق الصحيح

وأكد «الملا»، أن منتدى غاز شرق المتوسط يمضى قدمًا في الطريق الصحيح ليصبح من المنظمات الدولية الفاعلة في مجال صناعة الطاقة، مشيراً إلى أن ما يميز نشاط المنتدى أنه يجمع كافة الأطراف المعنية سواء دول منتجة ومصدرة أو دول مستهلكة أو دول العبور في منظومة تعاون وتكامل تهدف إلى إطلاق إمكانات منطقة شرق المتوسط .

شارك في الجلسة «عايدة العرايسي»، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية الأمريكية، و«جون كريسمان»، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، و«أسامة مبارز»، الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، و«باولا سوين»، مدير تمويل المشروعات العالمية ببنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ومحمد لاغاري، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية، بمجموعة الطاقة العالمية «سيتي جروب»، إلى جانب ممثلي عدد من شركات الطاقة مثل شركة «شيفرون، وبيكر هيوز، وجنرال إلكتريك، وشلمبرجير ، وشركة IPR للطاقة ، وماكديرموت، وتوتال إنرجيز».