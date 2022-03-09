البترول: مبادرة مصر للمناخ تسعى لانتقال متوازن وعادل للطاقة

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توماس كامارا، وزير المعادن والبترول والطاقة الإيفواري، وجابرييل أوبيانج ليما، وزير المعادن والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية، وماثيو أوبوكو، وزير الطاقة الغاني، وتوم ألويندو، وزير المعادن والطاقة بناميبيا، وتيمبري سيلفا، وزير البترول النيجيري، وجانيوري يوسف ماكامبا، وزير الطاقة التنزاني، وأندرو كاماو، أمين عام وزارة البترول بكينيا، على هامش المشاركة بمؤتمر سيراويك الدولي للطاقة، الذي تقام فعالياته الأسبوع الحالي، في الفترة من 7-11 مارس 2022 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

مبادرة التحول الطاقي والمناخ

وشهد اللقاء استعراض المبادرة الأفريقية للتحول الطاقي والمناخ، المقترح إطلاقها خلال قمة المناخ المقبلة COP27 التي ستستضيفها مصر في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ نيابة عن القارة الأفريقية.

وخلال اللقاء، أكد الملا أنّ المبادرة التي اقترحتها مصر تهدف إلى تحقيق انتقال متوازن وعادل للطاقة والاستفادة من إمكانات القارة لتحفيز النمو الاقتصادي، بطريقة مستدامة وشاملة ومنخفضة الانبعاثات، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس.

الحفاظ على البيئة وحماية المناخ

وأشار إلى أنّ المبادرة تهدف أيضًا إلى دعم استفادة البلاد الأفريقية من الفرص التجارية التي ستظهر خلال الانتقال إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتحقيق هدف الحفاظ على بيئة نظيفة دون إعاقة مساعي الدول نحو زيادة النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

ولفت الملا، إلى أنّ الدول الأفريقية تعد من أقل الدول المسببة للانبعاثات الضارة، وأنّ مصر والدول الأفريقية ملتزمون بجميع الاتفاقيات الدولية التي تهدف للحفاظ على المناخ والبيئة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بأفريقيا وتوفير التمويل والتكنولوجيات الحديثة لتحقيق الاستفادة من ثروات القارة.