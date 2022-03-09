تقلبات جوية وهبوب رياح باردة وتوقعات بتساقط أمطار في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نشاطا للرياح، وتراوحت سرعتها من 30 إلى 35 كم/ ساعة، ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تتساقط أمطار متوسطة الشدة في فترة الظهيرة، وتقل شدتها تدريجيا خلال فترات الليل، خاصة على شمال وشرق المحافظة بنسبة حدوث 60% تقريباً.

طقس الإسكندرية اليوم

ويسود طقس متقلب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إذ تشهد غيوما جزئية، مع اختفاء أشعة الشمس بسبب حركة الرياح، فيما بلغت درجة الحرارة 19 درجة مئوية، ووصلت حركة الرياح إلى 21 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة إلى 68%، مع توقعات بسقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 60% على بعض الأحياء.

الإسكندرية تواجه الطقس غير المستقر

وقال المهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم رفع درجات الاستعداد وإنتشار السيارات والبدلات اعتبارا من صباح اليوم، ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، إذ تستمر أعمال تطهير الشنايش والمطابق، وخفض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة، مشيرا إلى توقف الإجازات والراحات، وتواجد القيادات أو نوابهم على مدار الساعة.

وأضاف «نافع»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 مستمر طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، لافتاً إلى أنه تم التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.