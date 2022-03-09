سكان سومي الأوكرانية يغادرون المدينة بسياراتهم

أعلن عمدة مدينة سومي، اليوم الأربعاء، بدء خروج السكان بسياراتهم عبر ممر آمن، وفقا لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

مفاوضات روسيا وأوكرانيا

وكان الوفد الأوكراني أعلن أمس الأول، بادرة أمل خلال المفاوضات مع الجانب الروسي بتوفير ممر أمن لإجلاء المدنيين.

معارك في مدينة سومي

وتشهد مدينة سومي معارك ضارية بين الجيشين الروسي والأوكراني، حيث جرى استهداف المدينة بغارات جوية مكثقة وقصف متواصل خلال الأيام القليلة الماضية.