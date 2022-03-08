مسؤولة أوكرانية تعلن فتح ممرات إنسانية أمام النازحين في مدينة سومي

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، فتح ممر إنساني في مدينة سومي خلال ساعات لخروج النازحين، حيث يبدأ المدنيون مغادرة المدينة في حافلات الساعة 8 صباحًا بتوقيت جرينتش، كما أكد قائد الإدارة العسكرية في المنطقة، دميترو زيفيتسكي، بأنّ عدة أشخاص بينهم أطفال، قتلوا في قصف روسي على المدينة الواقعة شمال غرب البلاد، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

تضرر المدينة ومعركة غير متكافئة

وأوضح زيفيتسكي، عبر حسابه على فيس بوك، أنّ المدينة تحمّلت معركة غير متكافئة مع القوات الروسية التي قصفت السكان المدنيين، كما يُقتل الأطفال حيث وجدت القوات التي تدافع عن المدينة نفسها، وسط معركة غير متكافئة، حيث قتل 4 شبان، ثم هاجمت طائرات روسية المدينة، ما تسبب في العديد من الضرر للأحياء السكنية، وسقوط قتلى وجرحى.

الأمم المتحدة تطالب بممرات آمنة للمدنيين

من جانبه، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، إلى ممر آمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع في أوكرانيا، وقال في اجتماع طارئ بشأن الكارثة التي أثارها الغزو الروسي وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، إنّ المدنيين في أماكن مثل ماريوبول وخاركيف وميليتوبول وأماكن أخرى، بحاجة ماسة إلى المساعدة، خاصة الإمدادات الطبية المنقذة للحياة.

وحث جريفيث، جميع الأطراف على ضمان حماية المدنيين والمنازل والبنية التحتية في أوكرانيا، وأضاف: «يشمل ذلك السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق القتال الفعلي على أساس طوعي، في الاتجاه الذي يختارونه».

يذكر أنّ أوكرانيا رفضت في وقت سابق، اتفاقا يسمح للمدنيين فقط، بالانتقال إلى روسيا أو بيلاروسيا.