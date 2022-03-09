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محمود مسلم

الناطقة باسم الخارجية الروسية: نسعى لتحقيق أهدافنا في أوكرانيا بالمفاوضات

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رؤى ممدوح
12:18 م | الأربعاء 09 مارس 2022
زاخاوفا

زاخاوفا

قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إنّه يجب على الولايات المتحدة أن تقدم تفسيرا للبرنامج البيولوجي في أوكرانيا، وتابعت «زاخاروفا» أنّ موسكو تفضل تحقق أهدافها في أوكرانيا عبر المفاوضات، حسبما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

ويمر اليوم أسبوعين على اندلاع شرارة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أسفر قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أواخر شهر فبراير الماضي عن دخول قوات الجيش الروسي إلى الأراضي الأوكرانية لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي أوكرانيا، جاء ذلك عقب اعتراف موسكو باستقلال الإقليم، وهو الأمر الذي أجج لهيب الحرب بين الجارتين.  

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