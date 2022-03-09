تعمل إيه لو تاجر رفع الأسعار؟.. خطوات الإبلاغ عن الاحتكار والغلاء

تزامنًا مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يستغل بعض التجار المحليين الأزمة العالمية لاحتكار بعض السلع، خاصة المستوردة منها، لرفع أسعارها في الأسواق، وتكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك الرقابة على الأسواق لتصدي لمحاولات احتكار السلع.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها في كل ما يهم ويبحث عنه القارئ، خطوات الإبلاغ عن التجار الذين يرفعون أسعار السلع أو احتكارها، وذلك وفقًا لما أعلن عنه جهاز حماية المستهلك، للتصدي لظاهرة غلاء الأسعار في السطور التالية:

خطوات الإبلاغ عن التجار بسبب غلاء الأسعار

وخصص جهاز حماية المستهلك رقم ساخن، للإبلاغ عن وجود محاولات لجشع التجار الذين يقومون باحتكار السلع، واستقبال كافة الشكاوى، من خلال الاتصال على الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.

طرق إبلاغ جهاز حماية المستهلك

ويضع جهاز حماية المستهلك، عدة طرق للتواصل مع الجهاز للإبلاغ عن أي غش تجاري، أو محاولة لاحتكار السلع أيا كان نوعها، وهي كالآتي:

- يمكن للشخص أن يتواصل مع الجهاز عبر رقم واتس آب 01281661880، وذلك في القاهرة الكبرى.

- وهناك رقم واتساب آخر متاح للمواطنين في محافظات مصر المختلفة، وهو 01030000602.

- وفي حالة عدم رغبة الشخص التواصل عبر تطبيق «واتساب»، يمكنه الاتصال بجهاز حماية المستهلك عبر رقم « 19588» وذلك في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

- يمكن أن يذهب المواطن إلى أقرب مكتب بريد تابع له، وأن يملأ البيانات الموجودة في استمارة الشكوى دون أي نقود.

- ويتيج جهاز حماية المستهلك، إمكانية إرسال الشكاوى عبر الفاكس على رقم 0233030170.

- وهناك خيار آخر لإرسال الشكاوى وهو الضغط على خيار تقديم شكوى عبر الموقع الرسمي للجهاز.

- كما يمكن للشخص الراغب في التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، أن يذهب مباشرة إلى مقر «الجهاز» في 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 بالقرية الذكية، وفي تلك الحالة يسلم الشكوى بيده.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية للمخازن في المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مدعمة، سواء لصرفها لأصحاب بطاقات التموين، بالإضافة إلي توافر سلع أخرى مثل اللحوم والخضروات، بأسعار مناسبة.