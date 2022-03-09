إحلال شبكات مياه وإنشاء مدارس ومجمعات خدمية بقرى «حياة كريمة» بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالمتابعة الميدانية المستمرة لكل الأعمال الجاري تنفيذها كل في نطاق مركزه، موجها بتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المطلوبة من أعمال المبادرة.

وشدد المحافظ على الانتهاء من كل المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بسرعة إنجاز الأعمال بجودة عالية، لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.

متابعة مشروعات المبادرة بالمراكز المدرجة

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، يرافقه المهندس خالد طه مدير التفتيش الهندسي بالمحافظة، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى (الروضة ـ الشيخ عبادة ـ دير أبو حنس)، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، وإزالة كافة المعوقات التي تعوق التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد، حيثُ تم متابعة أعمال إحلال وتجديد شبكة المياه بقرية دير ابوحنس، وكذلك متابعة أعمال حفر الصرف الصحي بقرية الشيخ عبادة، وكذلك متابعة أعمال إنشاء المجمع الخدمي والمجمع الزراعي والبيطري بالروضة.

معالجة الصرف الصحي بقرية قفادة

كما تابع المهندس محمد سيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية قفادة التابعة للوحدة المحلية لقرية أبا، وكذلك متابعة أعمال كوبري على حلمي بمغاغة، ومتابعة أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بلهاسة، وأعمال كوبري أبو طالب بمدخل بني خالد بقرية شم البحرية، وذلك بهدف التأكد من تنفيذ المشروعات وفقا للمعايير الفنية وبجودة عالية، بالإضافة لإزالة كافة المعوقات التي تعوق مسار التنمية.