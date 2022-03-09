زيلينسكي: أوكرانيا لن تستسلم.. والتهديد الروسي وصل إلى الحدود القصوى

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنّ بلاده أظهرت قبل أسبوعين أنّها لن تستسلم، مشيرا إلى أنّ مستوى التهديد الروسي وصل إلى الحدود القصوى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأ الغزو الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وسط عقوبات دولية فرضتها عدد من الدول على روسيا على رأسها أمريكا وبريطانيا، كان آخرها ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، بفرض حظر على واردات النفط الروسي.