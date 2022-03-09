أوكرانيا: اتفاق على هدنة طوال اليوم لإجلاء المدنيين عبر 6 ممرات

أعلن مسؤول أوكراني، عن التوصل إلى اتفاق مع روسيا على هدنة طوال اليوم، لإجلاء المدنيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضاف المسؤول الأوكراني، أن الهدنة مع روسيا ستسمح بخروج المدنيين عبر 6 ممرات إنسانية.

وبدأت روسيا وقف إطلاق النار صباح اليوم لإجلاء المدنيين من 4 مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف بعد اتهامات متبادلة أمس بين السلطات الروسية والأوكرانية بعرقلة خروج المدنيين.