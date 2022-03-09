«متحبنيش أسمع القرآن بصوت النبي؟».. والدة شهيد تكشف تفاصيل أخر مكالمة

قالت إيمان غريب والدة الشهيد المقدم شريف عمر، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، مقدمتي برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc» إن نجلها استشهد يوم 16 مارس 2016، مشيرة إلى أن 9 مارس هو يوم لكل شهداء مصر، والاحتفال بهم عظيم وكبير.

البنات عارفين كل حاجة عن أبوهم

ذكرت «غريب»: «كل ما الوقت بيعدي بنحس بعزة وفخر وكرامة، ابنته الكبرى فريدة عمرها 10 سنوات، وشقيقتها فرح شارفت على 9 سنوات، ويعلمان الكثير عن والدهما، خاصة أن العقيد محمود هلال حكى قصة استشهاده منذ عامين»، مضيفة: «البنات عارفين إن باباهم سابهم عشان حاجة أغلى وهي بلدنا، والشهادة استحقاق، والله سبحانه وتعالى يصطفي مجموعة من البشر ومنهم الشهداء».

اقرأ أيضا ضابط عن واقعة استشهاد شريف عمر: التكفيريون كانوا جبناء رغم زيادة عددهم

وأشارت، إلى أنها أخر من تحدث إليه نجلها، في الثلاثاء 15 مارس 2016، وكان قد انتهى من مداهمة ويستعد لآخر مداهمة في حياته، لافتة إلى أنها لم تعلم أنه يخدم في سيناء إلا قبل استشهاده بـ 4 شهور فقط.

مش عاوز عياط

أكدت والدة الشهيد المقدم شريف عمر: «كان نفسه بناته يدخلوا مدرسة معينة في الإسكندرية، ووصاني جامد اليوم ده، وفجأة لقيته قلب الكلام وقالي يا ماما أنتي هتزعلي لو رجعت لك بكرة شهيد؟، عاوزك تبقي قوية مش عاوز عياط والحاجات اللي إحنا بنشوفها دي، لأن دي حاجة عظيمة جدا ليا وليكم، قالي أنتِ تزعلي ومتحبيش إن ابنك يسمع القرآن في الجنة بصوت الرسول عليه الصلاة والسلام، ادعيلي».