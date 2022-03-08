«التعليم» توجه المدارس بإخطار ولي الأمر بموقف الطالب من امتحان الدبلوم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يجب على إدارة المدرسة فور إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول لطلاب الدبلومات الفنية 2022، إبلاغ الطلاب الذين لهم حق دخول امتحان الدور الثاني بالمواد التي سيؤدون الامتحان فيها، على أن يقوم الطالب بالتوقيع بالعلم بذلك على الكتاب الدوري رقم 30 بتاريخ 12 نوفمبر 2018، بشأن القواعد والإجراءات الواجب إتباعها نحو إعلان الطالب بأحقيته في دخول امتحان الدور الثاني.

إخطار رسمي بأحقية الطالب في دخول امتحان الدور الثاني

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أن المدرسة تخطر ولي الأمر بإخطار رسمي بأحقية الطالب في دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي له حق الدخول فيها قبل موعد الامتحان بأربعة عشر يوماً على الأقل، على أن ترسل له خطاب بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول أو يسلم له شخصياً، على أن يثبت ذلك في سجل خاص، مع الحصول على توقيع ولي الأمر بالسجل المعد لذلك حالة حضوره إلى المدرسة بالعلم وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به بالسجل للتأكد من شخصتيه، ويسأل عن ذلك بصفة أصلية مسئول شئون الطلاب ومدير المدرسة، وهو المسئول مسئولية مباشرة عن ذلك ويدرأ المخالفة ثبوت اتصال علم ولي الأمر أو الطالب بأي وسيلة أخرى بميعاد الامتحان.

ماذا يحدث في حالة ارتداد خطاب للمدرسة؟

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة ارتداد الخطاب للمدرسة لأي سبب من الأسباب دون إتمام الإعلان، عدا سبب رفض ولي الأمر الاستلام، يتم إرسال خطاب آخر موصى عليه بعلم الوصول إلى ولي الأمر إذا كان متبقياً على ميعاد الامتحان أربعة عشر يوماً أو أكثر، ويسلم لقسم الشرطة الذي يقع في دائرته عنوان الطالب ليتولى البحث عن ولي أمر وتسليمه الخطاب إذا كان متبقياً على الامتحان أقل من أربعة عشر يوماً.