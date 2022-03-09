درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 9-3-2022 فى مصر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وجود ارتفاع طفيف نسبي فى درجات الحرارة اليوم، وذلك لمدة لن تتجاوز 24 ساعة فقط، حيث تسجل على القاهرة الكبرى 23 درجة، وجنوب الوجه البحري 23 درجة، بانخفاض 3 درجات عن أمس الثلاثاء.

طقس حار على الصعيد

وأشارت هيئة الأرصاد فى بيان صادر عنها، إلى أنه سيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ويسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد 27 درجة، وحار على جنوب الصعيد 35، وأكدت الأرصاد الجوية، أننا حاليا نمر بعدة ظواهر جوية متغيرة بشكل يومي، وذلك يؤثر على معدلات درجات الحرارة.

أمطار على السواحل والقاهرة

كما أكدت الأرصاد، استمرار سقوط الأمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، على فترات متقطعة، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على محافظات وسط وجنوب البلاد.

درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

القاهرة 23 10

الإسكندرية 19 11

طنطا 22 10

شبين الكوم 22 10

دمنهور 20 11

بلطيم 20 12

مطروح 19 12

السلوم 18 12

سيوة 20 12

بورسعيد 20 11

دمياط 19 12

الزقازيق 23-10

المنصورة 2313

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 11

العريش 19 11

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 24 09

نويبع 26 19

طابا 24 16

كاترين 21 07

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 27-17

مرسى علم 26 17

الفيوم 25 13

بني سويف 26 14

المنيا 26 15

أسيوط 26 15

سوهاج 28 14

قنا 30 15

الأقصر 34 16

أسوان 37 16

إدفو 36 18

أبو سمبل 35 17