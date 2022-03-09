تعرف على «السرومباء».. التسلية المحببة للسوايسة في جميع الأعمار

«السرومباء» من المسليات المحببة لدى غالبية الأهالي في محافظة السويس، يقبلون عليها في مختلف أعمارهم، سواء كانوا صغاراً أو كباراً، لدرجة أنهم يقبلون على شرائها بأي ثمن، ومنذ زمن بعيد، تنتشر عربات بيع «السرومباء» في الميادين العامة والشوارع الشهيرة، بعض الباعة يتفنون في عرض بضاعتهم، لجذب المواطنين إليها، منهم «عم محمد»، الذي التقته «الوطن»، للتعرف على هذه السلعة التي يعرفها أبناء السويس جيداً، دون أبناء المحافظات الأخرى، حيث يقف بجوار أشهر المعالم في مدينة السويس، وهو «مسجد الغريب».

«السرومباء» تسلية من أنواع المحار

يقف «عم محمد» بعربته الصغيرة في شارع «الخضر»، بجوار مسجد «عبد الله الغريب»، الذي يُعد من أشهر رموز ومعالم مدينة السويس، يعرض بضاعته على ترابيزة مثبت بجوارها مركب يحاكي مركب الصيد تماماً، من عوامة فى مقدمة المركب، وكابينة شكلها مميز، وغيرها من مكونات المركب، وفي الخلفية مركب كبير، تحيطها الأضواء، وتزينها صورة للفنان الراحل إسماعيل ياسين، ابن محافظة السويس، وأحد نجوم زمن الفن الجميل.

عرض «السرومباء» بجوار النبق والكيوي

يعرض «عم محمد»، المعروف باسم «سيد السرومباء»، بضاعته على ترابيزة كبيرة، ويضع كل مجموعة داخل سلة صغيرة من الغاب «سبت»، كما يعرض بعض أنواع الفاكهة، مثل الليمون والبرتقال والنبق السوري كبير الحجم وفاكهة الكيوي، حيث يحرص على عرضها بشكل لافت، ويضع بجوارها سلال «السرومباء» الصغيرة، وقال لـ«الوطن» إنه يعرض فاكهة حلوة المذاق بجوار «السرومباء»، نظراً لأن البعض يفضلون تناولها معاً.

صيد «السرومباء» وتجهيزه للبيع

وأوضح «عم محمد» أن «السرومباء» عبارة عن محار، يغطس الصيادون لجلبه من أماكن يعرفونها جيداً، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان قد يطفو على سطح المياه في بعض الشواطئ، ويتم غسله ثم سلقه وتركه بعد تمليحه ليجف، ثم يتم عرضه للبيع بأسعار مختلفة، بحسب حجم كل قطعة.