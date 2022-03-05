مصدر: توقف الصيد ببحيرة البرلس لليوم الثالث على التوالي لسوء الطقس

أعلن مصدر بغرفة العمليات والأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، توقف الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس لليوم الثالث على التوالي، وكذلك توقف حركة الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الصيد متوقف منذ 3 أيام لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وشدة الرياح، حيث رست المراكب داخل ميناء الصيد بالبرلس وفي أماكن الرسو على شاطئ بحيرة البرلس، فضلا عن توقفه في مياه البحر المتوسط ومناطق الصيد بمطوبس وسيدي سالم.

شدة الرياح وارتفاع الأمواج

وأضاف المصدر أن قرار محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، بوقف الصيد، جاء بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع الأمواج وشدة الرياح، ما يعرض حياة الصيادين للخطر، لذلك اُتخذ قرار وقف الصيد حفاظا على حياة الصيادين وعدم تعرض مراكبهم للغرق.

استمرار انعقاد غرف العمليات والطوارئ في كفر الشيخ

في السياق ذاته، تستمر حالة الطوارئ بمختلف قطاعات كفر الشيخ لمواجهة تغيرات الطقس، خاصة عقب تحذير هيئة الأرصاد الجوية من برودة الجو واحتمالية تساقط الأمطار على بعض المناطق، كما يستمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام.

ويستمر انعقاد غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وربطها بالغرفة الرئيسية، وذلك لمتابعة الموقف أولا بأول، فيما يكثف رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى من حملات النظافة وحملات تسليك بيارات الصرف الصحي وصفايات المطر، والاطمئنان على جاهزيتها لاستيعاب كميات مياه الأمطار حال سقوطها.

وتتلقى غرف العمليات شكاوى المواطنين حول أعطال المرافق او انقطاعها، خاصة الكهرباء ومياه الشرب، وشدد المحافظ على ضرورة إعلام المواطنين بأماكن انقطاع التيار الكهربائي قبل الفصل بوقت كاف.