السيسي: «حاربنا الإرهاب وكملنا شغل.. واللي اتحقق قليل»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن حرب مصر على الإرهاب وأهل الشر، موضحًا: «من ضمن الكلام اللي اتحركنا فيه، قلنا يا ترى نحاربهم ولا البلد تستنى كده، ولا نحاربهم والبلد نبنيها كده؟! فكان القرار إننا هنحاربهم ونبنيها وهنشتغل، وهنشتغل وإحنا بنقاتل، ومحدش كتير بيعمل كده، وده كان من فضل ربنا علينا».

وأضاف السيسي: «من فضل ربنا علينا إننا مشينا بالطريقة دي، وما تحقق حتى لو أنتم شايفينه كتير، هو قليل جدا من المستهدف والمطلوب، والظروف اللي بتمر على الدنيا، واللي إحنا جزء منها بتقول إن المسار ده لو كنا بنفكر نعمله دلوقتي، التكلفة كانت هتبقى ضعف التكلفة التي تكلفها حجم البناء خلال السنة اللي فاتت، وده كله من دم أبنائنا، الناس كانت بتقدم ومش شايفة غير إنها تقدم ولادها».