«بنك ناصر»: تشغيل 230 خريجا ضمن مبادرة «وظيفة تك»

أكد بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - رئيس مجلس إدارة البنك، تشغيل 230 خريجًا بقيمة 8 ملايين جنيه تقريبا، وحصولهم على وظائف في أكبر شركات التكنولوجيا من خلال مبادرة «وظيفة تك»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، وهو البرنامج الذي يقدمه البنك تحت شعار: «تعلم الآن ... وادفع غدًا».

العمل على خلق الوظائف القائمة على التكنولوجيا

ولفت البنك، إلى أنه يتم العمل على خلق الوظائف القائمة على التكنولوجيا؛ بما يساهم في إعداد الشباب لدخول سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة ومساعدة الشباب على اكتساب المهارات المتخصصة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد بنك ناصر، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المتدرب في نهاية البرنامج يحصل على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه في إتمام البرنامج التدريبي الذي مدته ثلاثة أشهر.

من جانبه، أوضح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن البنك يسعى إلى تطوير الخدمات التي يقدمها لدعم الشمول المالي، وتمكين الشباب اقتصاديا ودعمهم ومساعدتهم في كيفية خلق وظائف لأنفسهم وعدم الانتظار في طابور التوظيف.

المتدربون يسددون قيمة التمويل بعد الحصول على الوظيفة

وأوضح «عشماوي»، أنه في ضوء توجيهات الدولة بالتيسير على الشباب، فان البنك يقدم التمويل بدون عائد أو مصاريف إدارية؛ لتشجيعهم على الشمول المالي وتعزيز الفكر الاقتصادي لديهم؛ بما يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ولا سيما الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادي، لافتة إلى قيام المتدرب، بسداد قيمة التمويل التي تختلف باختلاف التخصص بعد حصوله على الوظيفة من رواتبهم حتى يشعروا بالاستقلالية والاعتماد على النفس في التخطيط لمستقبلهم، ويتم السداد على دفعات تصل إلى 3 سنوات، ولا يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله.

خطوات الحصول على التمويل

وعن خطوات الحصول على التمويل، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى أنه يتم من خلال التقديم على الرابط المتاح على موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم اتباع مايلي:

- يختار المتدرب بنفسه الشركة التي يرغب في التدريب بها.

- يقوم بتسجيل بياناته ثم يحصل على خطاب الترشيح من المعهد القومي للاتصالات، يتضمن اسم المتقدم للمبادرة ورقمه القومي وقيمة التدريب واسم الدورة المترشح لها واسم الشركة المقدمة للتدريب.

- ثم التوجه إلى البنك، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث باسم المتقدم للمبادرة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.