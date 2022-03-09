هدية من«التضامن».. «معزتان» و250 كيلو علف لكل سيدة معيلة في شمال سيناء

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، هدية لكل سيدة معيلة في شمال سيناء، ضمن مشروع «فرصة»، تتمثل في «معزتين عشار شاميات» من ذات السلالة الجيدة، وحوالي ما بين 250 و400 كيلو جرام علف.

«التضامن الاجتماعي» تشرح فكرة مشروع «فرصة»

وقال إسماعيل الرياشى، أحد مسؤولى التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إن مشروع «فرصة»، هو أحد المشروعات التي تقدمها الوزارة لمحدودى الدخل من أهالى سيناء، وذلك لزيادة دخل السيدات المعيلة، بحسب توصيات رئيس الجمهورية.

وتابع أنه عقد عدة لقاءات مع أهالى قرى الشيخ زويد لتوضيح فكرة المشروع التي تقدمه الوزارة بتعليمات من وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك للحاصلين على فيزا «تكافل وكرامة» من أبناء سيناء.

وأضاف الرياشى أن مشروع «فرصة» المقدم للأسر محدودة الدخل، يعتبر من المشروعات الصغيرة في ظاهرها، لكنها تساعد بشكل كبير في إعانة الأسر الصغيرة محدودة الدخل.

متابعة الأغنام طبيًا.. وتوضيح آلية تربيتها

وأوضح أن مديرية التضامن تقوم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى على متابعة الأغنام، وفى حال تناسلت الأغنام يحق للمربية أن تبيع من السلالة، ولكن ليس من حقها بيع المعزتين الأصيلتين، ويجرى التعويض في حالة نفوق إحدى المعزتين، لأنهما مؤمَّن عليهما.

ولكن لضمان عدم التلاعب، يقول الرياشى إن طبيب الوحدة البيطرية هو الذى يكتب تقرير الوفاة وأسباب المرض، وذلك لإمكانية تقديم وحدة التضامن التعويض اللازم، لتكاثر المشروع وإنجاحه.

التضامن: «فرصة» خدمة حقيقية لدعم الأسر الفقيرة

بدوره، قال علي غيط، مدير التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، في بيان، إن مشروع فرصة، هو فرصة حقيقة تقدمها الدولة لمحدودى الدخل، سواء من النساء المعيلات، أو من أصحاب فيزا «تكافل وكرامة»، وذلك ضمن الخدمات الجديدة والمشروعات التي تحرص الوزارة تقديمها.

وأضاف أن هناك مشروعات «دجاج، وبيض، وألبان» بجانب مشروع تربية الماعز الذى جرى عرضه على الوحدات بالقرى والمدن بالمحافظة.