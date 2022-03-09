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السيسي: كلمة نحافظ على البلد مبقتش كفاية.. لازم نكمل ونبنيها

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شريف سليمان
01:54 م | الأربعاء 09 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ معدلات التقدم في الجيش والشرطة لم تتوقف لحظة في أصعب الأوقات وفي أكبر خسائر تكبّدناها، سواء على مستوى الجنود أو ضباط الصف أو الضباط، متابعا: «نفس المعدلات هي هي ويمكن زادت، وأنا مش ببالغ لما بقول كده».

الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة: «الشعب اللي يعمل كده يبقى كرم من ربنا، ولازم ربنا يساعده، فالحمد لله رب العالمين».

وتابع الرئيس السيسي: «كل شيء يهون، وكلمة نحافظ على البلد مبقتش كفاية دلوقتي، لكن نبنيها ونكمل بناء».

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