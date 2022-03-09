طريقة تسجيل بيانات الشقق والمحلات المؤجرة إلكترونيا بموقع «الداخلية»

حرصا من وزارة الداخلية على سرعة تقديم جميع الخدمات للمواطنين، من خلال النظم الحديثة، نشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي تفاصيل الخدمات المتاحة وطريقة الحصول عليها، ومن بين تلك الخدمات طريقة تسجيل بيانات الشقق والمحلات المؤجرة.

وتواصل الوزارة تقديم خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحلات المؤجرة، بشكل إليكتروني، من خلال الصفحة الرسمية لها، بحيث يستطيع أي مواطن تسجيل البيانات الخاصة بالشقق والمحلات التي يقوم بتأجيرها سريعا من خلال الإنترنت ودون الحاجة إلى الانتقال لقسم الشرطة التابع لمحل سكنه.

طريقة تسجيل بيانات الشقق والمحلات المؤجرة

ويتم الحصول على خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحلات المؤجرة، من خلال الخطوات التالية.

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط الأليكتروني

- إذا كان لديك حساب سابق على الصفحة قم بالدخول من خلاله.

- إذا كنت جديد فى التعامل مع الصفحة قم بالضغط على «تسجيل الدخول»، كمستخدم جديد.

- قم بإنشاء حساب جديد، من خلال تسجيل كل البيانات المطلوبة وبدقة بالغة.

- بعد انتهاء عملية التسجيل، قم باختيار خدمة تسجيل بيانات العقارات والمحال والشقق والمزارع المؤجرة.

- قم بتسجيل كافة البيانات بدقة، على أن تحدد المكان والمحافظة والحي والمنطقة ببيانات دقيقة.

- يجب تحديد رقم الشقة أو المحل المؤجر.

- كتابة البيانات الخاصة بالمؤجر كما هي منصوصة في عقد الإيجار الموقع بين المالك والمستأجر.

وكانت وزارة الداخلية، سبق وأكدت فى بيانات سابقة، أن كل المعلومات والحسابات التي يقوم المواطنين بتسجيلها على موقع الوزارة محمية تماما، حيث يتم مراعاة كل المعايير القياسية لحماية تلك البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين.

يذكر أن الوزارة، سبق وأكدت، أنه يمكن للمواطنين الذهاب الى قسم الشرطة التابع للحي السكني، لتسجيل بيانات الشقق والمحلات المؤجرة.