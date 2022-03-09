«التعليم» تعلن المحذوفات من 4 مواد لطلاب الدمج بالثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقررات المحذوفة الخاصة بالمدارس التي بها «طلاب دمج» بمدارس التعليم العام، لمادة الأحياء والفيزياء والكيمياء والجيولوجية وعلوم البيئة، للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق علي حذف بعض الأجزاء الصعبة من منهج الثانوية العامة للطلاب ذوي الأعاقة المدمجين بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

المحذوفات من الأحياء والكيمياء لطلاب الدمج بالثانوية العامة

قالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديي عام تنمية التربية الخاصة للمديريات التعليمية، إنه في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب، وأسوة بالأعوام السابقة، حذفت الأجزاء الصعبة من المناهج الدراسية لمادة الأحياء والكيمياء والفيزياء والجيولوجيا والعلوم البيئة، تخفيفا على الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالصف الثالث الثانوي.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الأجزاء المحذوفة التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مادة الأحياء والفيزياء للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021/2022 وهي كالتالي:-

- الأجزاء المحذوفة من الأحياء: الباب الثاني- الفصل الثاني الأحماض النووية وتخليق البروتين.

- الأجزاء المحذوفة من الفيزياء: قانونا كيرشوف (الباب الأول- نهاية الفصل الدراسي الأول) - دوائر التيار التردد كاملا (الباب الأول - الفصل الرابع).

المحذوفات من الكيمياء والجيولوجيا لطلاب الدمج بالثانوية العامة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المحذوفات الخاصة بمنهج الجيولوجيا والعلوم البيئة والكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2021/2022 لجميع فئات الدمج:

- الأجزاء المحذوفة من الكيمياء: المشتقات الهيدروكربونية في الكيمياء العضوية (من الكحولات حتي الاسترات).

- الأجزاء المحذوفة من الجيولوجيا والعلوم البيئة: الباب الرابع الحركات الأرضية والانجراف القاري.