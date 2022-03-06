التعليم: طلب مقدري درجات لامتحانات الثانوية لن يمنع التصحيح الإلكتروني

أثار خطاب وزارة التربية والتعليم، المرسل إلى عموم المديريات التعليمية، بشأن طلب تسجيل مقدري درجات لامتحانات الثانوية العامة 2022، للمشاركة في أعمال الامتحانات، حالة من الجدل والتكهنات بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، على منصّات التواصل الاجتماعي، إذ ترجم البعض الخطاب بأنّ الوزارة استقرت على أن يكون التصحيح ورقيًا هذا العام، لامتحانات الثانوية العامة، خلافا لما جرى العام الماضي، من أن التصحيح كان إلكترونيا.

الأولوية في تصحيح امتحانات الثانوية العامة الكتروني

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، إنّ الأولوية في تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون للتقنية التكنولوجية، لعدة أسباب، أولها أنّ الأخطاء في عمليات التقدير مستبعدة، كما أنّ امتحانات العام الماضي لم تتأثر بالتصحيح الإلكتروني، بالعكس، فهناك 40 ألف طالب تظلموا على النتيجة، ولم يحصلوا على نصف درجة؛ لأنهم وجدوا أنّ التصحيح الإلكتروني سليم 100%.

التصحيح الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة أثبت جدارته

وأضاف المصدر، أنّ التصحيح الإلكتروني في أسئلة الاختيار من متعدد، أثبت جدارته، والمهم للطالب ألا يتعرض للظلم، وهذا حدث بالفعل، إذ لم تتأثر نتيجة طالب واحد بالتصحيح الإلكتروني، حتى يطالب البعض بأن يكون التصحيح ورقيا هذا العام، موضحًا أنه لم يتم الاستقرار بعد، حول ما إذا كانت الامتحانات ستتضمن أسئلة مقالية أم لا، حتى يتم التكهن بأن التصحيح سيكون ورقيا.

التصحيح الورقي سيكون لطلاب الدمج والمكفوفين والمتفوقين

وأشار المصدر إلى أنّ طلب مقدرين للدرجات في امتحانات الثانوية أمر طبيعي، لأنّ هناك شريحة كبيرة من الطلاب سيتم تصحيح امتحاناتها ورقيا، لظروف خاصة بهم، مثل طلاب الدمج والمكفوفين والطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الملتحقين بمدارس ستيم، لكن في المجمل فإن التصحيح الإلكتروني سهّل الكثير على الوزارة، والطلاب أيضا، لذلك حتى الآن، من المستبعد اللجوء إلى خيار التصحيح الورقي للطلاب النظاميين والمنازل، ومن يدرس بنفس ظروفهم.