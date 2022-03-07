حظك اليوم مولود برج الثور 7-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور لا يتفق كثيرا مع أصحاب الأبراج الترابية، في حين أنه لا يتفق على الإطلاق مع أصحاب الأبراج المائية والهوائية؛ بل ويشعر بالنفور منهم.

ويتميز برج الثور، بأنه لديه عزيمة قوية لتحقيق مشروعاته للمستقبل، كما أنه يضع خطط وأهداف يسعى لتحقيقها، ويتصف بالعناد الشديد في سبيل تحقيق هذه الخطط، كما أنه شخص عنيد، يرفض القرارات الصادرة من غيره، ويريد أن يكون صاحب قرار خاصة فيما يتعلق بمشروعاته وحياته الخاصة، ويرفض المعارضة من شريكه العاطفي، ويرى أن قراراته فقط هي الصحيحة، كما أنه شديد الحب لشريك حياته، وشديد الغيرة والتملك فيما يتعلق به.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

أكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن مولود برج الثور، يواجه الكثير من الضغوط في الأونة الأخيرة، ما يؤثر عليه على الصعيد العائلي والعاطفي، إلا أنه وفق حظك اليوم، فأن الوضع الفلكي والأبراج تكون داعمة له اليوم، كما تساعده على أن يكون جذابا ومتميزا ولديه قدرة كبيرة على جذب الطرف الآخر، كما أن الأبراج تمده بالكثير من الأفكار والمشروعات التي تنهي حالة الضغط التي يمر بها.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

وأكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر يقع اليوم في برج مولود الثور، ووفق حظك اليوم، يساعده ذلك كثيرا على وضع خططه المستقبلية على الصعيد العملي، وهذا أيضا ما يساعده على تحقيق أهدافه بخطوات متزنة، وبعد تفكير متزن وواعي لجميع خطط من حوله، كما أن التفكير في المستقبل يدفعه إلى الاجتهاد والنشاط في تنفيذ هذه الخطط، ما يعمل على تحسين الأجواء المحيطة به.